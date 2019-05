Teatro dell'Elfo

Olga Battaglia

Il primo amore, quello splendido, spudorato e assoluto che non esiste per nessuno se non per se stesso. Che se ne infischia dei giudizi degli altri e delle buone maniere, perché i ragazzi che si amano si baciano in piedi/contro le porte della notte.

Dopo averlo visto negli smisurati panni del mago Cotrone nei pirandelliani Giganti della montagna, Gabriele Lavia torna a Milano, da stasera all'Elfo in solitaria, per un recital sentimentale in omaggio a Prévert, «ingiustamente finito sulle scatole dei cioccolatini, quando invece è poeta complesso e strano, che ha usato parole di tutti i giorni per esprimere concetti profondi», dice Lavia. I ragazzi che si amano, questo il titolo dello spettacolo, è un'immersione senza rete nel più misterioso dei sentimenti. À la manière di Lavia, però, dunque elegante e molto colta. Una notte parigina, La Rive Gauche, Feuilles mortes e Gauloises papier mais, ci accompagna da par suo là dove il cuore palpita e non se ne vergogna. «Chi sono I ragazzi che si amano?», continua «siamo noi. E chi ha provato questo amore così violento, così fragile, così tenero, così disperato? Siamo sempre noi. E tutto questo è detto semplicemente, senza soggezione né alcuna sacralità».

