Taxi, via alla doppia guida

Simona Romanò

Fratelli, moglie, cugini. I familiari entro il terzo grado di parentela potranno mettersi alla guida del taxi di famiglia.

Palazzo Marino dà ai tassisti la possibilità di attivare le collaborazioni familiari, offrendo così un servizio maggiore, grazie all'integrazione dei turni: ogni auto bianca potrà essere in servizio fino a un massimo di 16 ore (oggi sono 12) al giorno con un secondo conducente. Una possibilità in più per i tassisti di aumentare il giro di affari, però sul fronte dell'aumento delle licenze il Comune tira dritta. «Ne servono di più, non è un capriccio», attacca l'assessore alla Mobilità Marco Granelli, proprio quando la Regione (incaricata di concederle o meno) sta allungando i tempi e, di fatto, sta tirando uno sgambetto a Palazzo Marino. Di un possibile bando se ne parlerà nel 2020. L'amministrazione di Giuseppe Sala aveva richiesto almeno 450 concessioni in più (oggi sono 4.800 le auto bianche nell'area metropolitana) e il Pirellone non pare intenzionato a dare l'ok. «Negli ultimi anni è aumentato il numero di utenti del servizio taxi» spiega Granelli. «Quindi, La nostra priorità è potenziarlo affinché risponda sempre di più a criteri di efficienza». Ad oggi, secondo i tecnici del Comune, sono troppe le chiamate inevase: si parla di circa il 14%, con il picco del 22% il sabato e la domenica e del 27% nella fascia oraria 19-21 nei giorni feriali, che aumenta al 30-31% nei festivi. «Per questo motivo continua Granelli - stiamo attuando diverse misure che abbiamo presentato e in parte concordato con le categorie di operatori. Con la doppia guida consentiamo, per esempio, allo stesso taxi di fare più ore di servizio ma anche di dare più lavoro a più persone dello stesso nucleo familiare. Continueremo con le altre misure». Poi, l'augurio di una pace con i tassisti, da sempre contrari all'aumento della flotta e pronti a dare battaglia: «Auspico, invece, che ci aiutino a potenziare il servizio termina Granelli - e spero che la Regione ci autorizzi presto lo sharing e le nuove licenze». Ma il Pirellone frena.

Giovedì 17 Ottobre 2019, 05:01

