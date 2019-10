Taxi, scontro Comune-Regione

Simona Romanò

Nuove 450 licenze taxi? Il Comune le ha chieste con urgenza a luglio, sperando di aprire il bando in autunno. Ma la Regione frena e ormai se ne parlerà nel 2020.

Lo stop è stato reso possibile dal centrodestra, che si schiera di fatto con i tassisti, da sempre contrari all'aumento della flotta: Forza Italia, in una mozione, approvata in consiglio regionale, ha chiesto prima di tutto un'indagine «sulla condizione attuale dei taxi». Da qui, la richiesta di affidare alla società regionale Polis il mandato di fotografare lo status quo e fare una proiezione statistica dei prossimi cinque anni sulla necessità o meno di altre di altre auto bianche (oggi sono 4.800 nell'area metropolitana). Uno sgambetto a Palazzo Marino. Secondo indiscrezioni, sembra scontato che qualche licenza in più sarà acconsentita, ma non le 450 richieste dalla giunta di Giuseppe Sala. In particolare, 280 dovrebbero essere destinate a veicoli elettrici obbligati per i primi cinque anni a lavorare dalle 18 alle 5 e per almeno il 25% sabato e domenica. Tuttavia, è il Pirellone a dover decidere e l'assessore regionale ai Trasporti, Claudia Terzi (Lega) è cauta: «Prima l'analisi della flotta». Da domani l'argomento approda in commissione regionale Trasporti, dove saranno convocate tutte le parti coinvolte, in primis i sindacati. La Terzi ha intenzione di «ascoltare i soggetti coinvolti così da ascoltare tutte le esigenze e le istanze». Poi, la questione sbarcherà nella Conferenza regionale taxi e successivamente all'Autorità di regolazione dei trasporti. Ci vorranno mesi. Eppure l'assessore alla Mobilità in Comune Marco Granelli aveva sottolineato «la necessità di fare in fretta». Motivo? Le chiamate inevase dei clienti: «Sono circa il 14% - aveva spiegato con il picco del 22% il sabato e la domenica e del 27% nella fascia oraria 19-21 nei giorni feriali, che aumenta al 30-31% nei festivi». Per i sindacati, però, i dati «sono gonfiati e il Comune ha elaborato i numeri in modo personalistico», quando «a soffocare il servizio sono i problemi di viabilità».

