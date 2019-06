Taxi, passa il ritocchino

Simona Romanò

Taxi più salati dal 1° luglio. Dalla Lombardia, dopo l'incontro con i sindacati, è arrivato l'ok al ritocco delle tariffe per le 4.800 auto bianche in circolazione a Milano. In sostanza aumenta di 10 centesimi la bandiera, ovvero il costo di partenza del tassametro di notte e nei festivi che scatta non appenda il cliente si siede a bordo (si passa da 5,60 e 6,70 euro); la bandiera resta invariata nei feriali (3,40 euro); rincara invece di due centesimi il costo a chilometro. Sale di 5 euro anche la tariffa per alcune tratte a prezzo fisso: Linate-Malpensa (e tragitti inversi) 110 euro, Malpensa-Fiera 70, Malpensa-Varese 70.

Il ritocco, approvato dalla Regione, dopo aver valutato il servizio offerto dai tassisti con un «buono». Le auto bianche hanno superato l'esame. I mystery client, ovvero i clienti spia per conto del Pirellone, hanno effettuati viaggi prova e il verdetto è stato positivo. In particolare sulla flotta, con l'83% delle auto bianche ecologiche (4.471 su 5.388 del bacino aeroportuale lombardo), e sull'uso del Pos, cresciuto dal 78% all'83%. Proprio il pagamento tramite bancomat o carta di credito è sempre stato un tallone di Achille. Ma ora è giunto il via libera per l'aumento dell'1,75 per cento. Soddisfatto Marco Marani del direttivo Filt Cgil: «Dimostra la sensibilità ecologica, la correttezza e la modernità della categoria, spesso a torto messe in discussione. C'è chi non evidenzia mai i nostri meriti». Il riferimento è forse a Palazzo Marino che intende aprire un bando (il primo dopo 16 anni) per 500 nuove licenze, così da incrementare le auto bianche, che passerebbero a 5.300. Se con la Regione i tassisti hanno incassato il risultato sperato, con il Comune sarà un braccio ferro. Perché i taxi non ci stanno all'aumento degli operatori che si suddividerebbero i clienti. Palazzo Marino apre al confronto, ma entro fine mese vuole giungere a una decisione. Entro la prossima settimana i sindacati devono presentare una controproposta all'assessore alla Mobilità, Marco Granelli.

Giovedì 20 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA