Taxi, attivate già 410 doppie guide

Simona Romanò

Sulle nuove 450 licenze taxi, chieste dal Comune, ancora nulla di fatto. Ma si lavora sulla doppia guida, così ogni auto bianca avrà un turno di 16 ore (contro le attuali 12), grazie a due autisti in staffetta. Sulle nuove licenze, invece, è la Regione ad avere l'ultima parola. E il Pirellone, assecondando la categoria da sempre contraria all'aumento per non disperdere il lavoro non ha ancora sbloccato la questione, arenata da mesi.

Ieri, ennesima fumata nera in commissione regionale Territorio. Allora Palazzo Marino prova una strada diversa, quella appunto delle doppie guide. Lo ha anticipato l'assessore alla Mobilità Marco Granelli: «Abbiamo registrato un aumento di 166 doppie guide, che si sommano alle 244 già attive in città. E il prossimo passo ha proseguito - sarà l'apertura anche ai collaboratori professionali esterni al nucleo familiare del titolare della licenza». La novità sarà discussa il 16 gennaio con i sindacati dei tassisti. Il Comune cerca un tregua. «Vogliamo lavorare ha aggiunto Granelli per limitare le chiamate inevase. Sono circa il 14% con alcune situazioni di punta del 22% il sabato e la domenica e del 27% nella fascia oraria 19-21 nei giorni feriali, che aumenta al 30-31% nei festivi». Per i sindacati, però, «le chiamate inevase potrebbero essere potenzialmente coperte dai taxi attuali con un'ottimizzazione dei turni e della viabilità, che è ostacolata dalla presenza di tanti cantieri». È ancora muro contro muro. Con i taxi che non intendono retrocedere.

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

