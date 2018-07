Taxi abusivi, giro di vite

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòControlli a tappeto e sanzioni. È la linea dura del Comune contro i tassisti abusivi, annunciata dopo l'arresto dell'egiziano di 61 anni che, alla guida di un taxi irregolare, ha violentato, il 16 giugno una ragazza dopo una serata in discoteca approfittando dello stato di ebbrezza della giovane.L'episodio costringe ad alzare ancor più la guardia sugli autisti che operano fuorilegge. «Sappiamo che il fenomeno è in crescita e il Comune prosegue con la lotta all'abusivismo, soprattutto nei luoghi più frequentati», ha assicurato il vicesindaco con delega alla Sicurezza Anna Scavuzzo. L'attività dei vigili è dimostrata da ha dato tangibile, quello delle multe: da gennaio ad oggi sono 64 quelle verbalizzate ai tassisti abusivi oppure collegati ad App non riconosciute, contro le 26 elevate nel corso di tutto il 2017. Ma l'impegno del Comune non basta e la vicesindaco ha lanciato un appello ai cittadini «a collaborare», rifiutandosi di salire su un taxi abusivo, anche per scongiurare il rischio che si possano ripetere violenze: «È necessario che ci sia consapevolezza sul fatto che i tassisti autorizzati garantiscono anche la tutela delle persone».Tuttavia per l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato (FdI) «si può e si deve fare di più» rispetto a quanto finora messo in campo da Palazzo Marino. «È necessaria la tolleranza zero», attacca. «Mi aspetto controlli fissi e non sporadici in Stazione Centrale e negli aeroporti». Poi, ha annunciato «una campagna mediatica contro i tassisti irregolari, che di svolgerà attraverso diversi canali di comunicazione, come striscioni, manifesti e totem nelle zone della movida, nelle stazioni e nei tre aeroporti, dove il fenomeno si concentra maggiormente».riproduzione riservata ®