Tavola dei migranti lo scontro è servito

Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòTavolata multietnica con polemica politica. Alla vigilia del pranzo di sabato con i migranti al Parco Sempione, Milano è divisa: da una parte i sostenitori del banchetto solidale promosso dall'assessore al Welfare Pierfrancesco Majorino con più di cinquemila adesioni (ci saranno anche gli ospiti dei centri di accoglienza per i senzatetto e quelli dei centri socio ricreativi) e due chilometri di tavoli. Dall'altra, come risposta all'iniziativa, la distribuzione di pacchi spesa agli italiani in difficoltà in tre quartieri periferici, da Giambellino a Gratosoglio, a piazza Prealpi, promossa da Forza Italia. Il messaggio è chiaro: «Noi pensiamo ai milanesi poveri». Lo ribadiscono i consiglieri forzisti, da Gianluca Comazzi, capogruppo al Pirellone, a Fabrizio De Pasquale, rappresentate di FI in Comune chesottolinea: «Contestiamo con il nostro gesto la giunta di centrosinistra che non tiene in considerazione i problemi di povertà nelle periferie e pensa alla tavolata multietnica dimenticandosi dei milanesi disagiati. Inaccettabile».Polemica servita, insieme al cibo che ogni commensale porterà da casa, ma che non potrà condividere con gli altri ospiti per ragioni di tutela della salute pubblica. Gli alimenti casalinghi sono infatti consentito solo per il consumo autonomo. Un dettaglio che era fuggito al Comune, immediatamente rammentato dal prefetto Luciana Lamorgese. «È solo un problema di organizzazione», ha rassicurato il sindaco Giuseppe Sala che ha invitato al pranzo antirazzista anche il ministro degli Interni, leader della Lega, Matteo Salvini, attaccato dallo stesso primo cittadino per le dure prese di posizione sull'immigrazione e sui rom. Salvini ha declinato l'invito perché non sarà a Milano. Al Sempione ci sarà anche Gabriella Nobile, la mamma adottiva di due bambini africani che aveva accusato Salvini di «far vivere i suoi figli nel terrore». E lui le aveva risposto con un invito a bere un caffè «mentre i nostri bimbi giocano al parco».Ci sarà invece lo scrittore Roberto Saviano che farà un saluto dal palco, mentre per il pomeriggio si susseguono momenti musicali e ricreativi.