Tatarusanu come Donnarumma Ibra, più carisma che occasioni gol

TATARUSANU 7,5

Fa come Donnarumma, ra para anche i rigori. Mike Maignan può recuperare con la massima tranquillità, ora in porta il Milan è al sicuro.

CALABRIA 6

Prova da vero capitano. Attento su Perisic e su ogni pallone pericoloso in arrivo dalla sua parte. Almeno ci prova.

TOMORI 6,5

Se si mette pure a fare gol non ce n'é più per nessuno.

KJAER 6

Perde un solo pallone, su Dzeko e non su Lautaro. Lo perde e il Milan rischia ancora tanto. Per fortuna per due volte c'è il corpo di Kalulu a dire di no.

BALLO-TOURE' 5

Con un San Siro così, con un derby da scudetto gli tremano ancora le gambe. Commette un clamoroso fallo da rigore ma salva anche un gol sulla linea (1' st Kalulu 6: non è il suo ruolo, è un adattato che dimostra però sempre di saper fare bene. Un vero jolly).

KESSIE 5

Perde un pallone sanguinoso per poi commettere un delitto in piena area di rigore. Un fallo suicida.

TONALI 6

È nella zona di campo di Calhanoglu. Si prendono, si scornano anche. Un duello che ai punti vince Hakan (26' st Bennacer 5: fa poco, molto poco. E quel poco nemmeno benissimo)

BRAHIM DIAZ 5

È la mossa a sorpresa di Stefano Pioli, ma sbagliata. Può succedere anche a chi comanda la classifica (14' st Saelemaekers 6: corre tanto, corre per due. E prende anche un clamoroso palo che avrebbe chiuso la gara al novantesimo).

KRUNIC 6

Prova a essere l'ombra di Brozovic. Ci riesce sempre in fase di costruzione, quasi mai quando l'Inter è in velocità (39' st Bakayoko ng).

RAFAEL LEAO 5

Fino a quando continueremo a parlare di talento? Per il momento, da talento, continua a essere sprecato (14' st Rebic 6,5: il suo ingresso cambia il Milan).

IBRAHIMOVIC 6

Pochi palloni giocati, pochissimi quelli giocabili. Ma è sempre dannatamente presente in ogni azione.

PIOLI 6

Perde un'occasione per staccare il Napoli, per allontanare per sempre l'Inter che invece ha dimostrato ancora una volta tutta la sua forza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Novembre 2021, 05:01

