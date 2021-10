TATARUSANU 6,5

È tornato a essere un numero uno bravo e fortunato. Bravo anche con i piedi quando decide di impostare il gioco.

CALABRIA 6,5

Una sicurezza dietro, ma soprattutto avanti. Ormai spinge come e quanto Theo.

TOMORI 6

Nessun problema, nemmeno quando nella ripresa gli tocca Andrea Belotti. Un solo errore sull'uscita in ritardo su Antonio Sanabria.

ROMAGNOLI 6

Se Belotti non tocca palla il merito è anche suo (1' st Kjaer 6: non sbaglia niente, come al solito).

KALULU 5

A sinistra non ce la fa proprio. Nessuna colpa. Non è il suo ruolo, punto. Decisamente meglio a destra o anche al centro (1' st Theo Hernandez 5,5: dieci giorni senza calcio causa Covid si sono fatti sentire).

TONALI 6,5

A centrocampo è lui che comanda (20' st Bakayoko 5: prende il posto del migliore, fa poco per imitarlo).

KESSIE 5,5

Soffre maledettamente Pobega che lo costringe a indietreggiare, andare a prendere palla davanti alla sua porta.

SAELEMAEKERS 6

Solita corsa e tanto sacrificio, ma anche qualche pallone perso di troppo.

KRUNIC 6,5

Ci mette la testa e non solo in occasione del vantaggio rossonero. Per Pioli è un giocatore fondamentale, ha ragione anche stavolta (21' st Bennacer 5,5: fare il numero 10 non gli si addice).

RAFAEL LEAO 6,5

Ora lotta e combatte, un anno fa non l'avrebbe mai fatto. È cambiato, è più forte, ma può fare ancora di più. Il tempo è dalla sua parte.

GIROUD 6,5

È l'attaccante che mancava al Milan. Ora c'è e si sente in campo. Per la cronaca è il secondo giocatore del Milan nell'era dei tre punti a segnare in tutte le sue prime tre presenze a San Siro. Prima di lui solo Mario Balotelli nel 2013 (41' st Ibrahimovic 6: di stima e di affetto).

PIOLI 6

Gira che ti rigira batte anche il Torino, vince contro chiunque gli si presenti davanti. Questa volta c'è anche un po' di fortuna, ma per vincere la gara a tappe dello scudetto ci vuole anche quella.

