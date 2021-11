TATARUSANU 5,5

C'è la forte impressione che i suoi compagni non si fidino di lui.

CALABRIA 5

Luis Diaz gli fa venire il mal di testa e pure il fiatone. A proposito di dettagli (1' st Kalulu 6,5: da un suo tiro rinascono le speranze di Champions del Milan. Lui fa questo e altro. Bravo Pierre in continua crescita)

TOMORI 5

Fuori giri in più di un'occasione. Anche lui, come tanti suoi compagni, soffre gli impegni di Champions.

ROMAGNOLI 6

Lucido fino alla fine, anche nelle difficoltà non sbaglia mai.

THEO HERNANDEZ 5

È imprendibile ma va sempre e solo diritto. E alla fine sbatte sempre contro il muro dei portoghesi.

TONALI 7

È ovunque, su ogni pallone c'è sempre e solo lui. Ma perché Pioli toglie proprio lui e non Bennacer? Un errore. (23' st Kessie 5: Male, gioca senza cattiveria)

BENNACER 4,5

In Italia avrebbero fischiato quell'intervento su Bennacer che invece ha dato il via all'azione del gol del Porto.

SAELEMAEKERS 5

Mai in partita. Poco preciso, sempre in ritardo, continuamente richiamato da Pioli che dopo nemmeno mezz'ora pensa di sostituirlo insieme ad altri dieci. Poi ci ripensa e fa un errore

BRAHIM DIAZ 5,5

Non giocava da sue settimane e si è visto. Sparisce col passare dei minuti (23' st Krunic 6: non fa niente di più di Brahim Diaz, se non aiutare Ibra)

RAFAEL LEAO 5

Come al solito tanto fumo, pochissimo arrosto. Fare la differenza in Serie A è semplice, in Champions è molto più difficile (40' st Maldini ng)

GIROUD 6

Lui l'incrocio l'aveva anche trovato ma Diogo Costa sul suo tiro fa qualcosa di super. Un miracolo che il numero uno del Porto ripete anche nella ripresa. Niente da dire su Olivier. (31' st Ibrahimovic 6: un gol l'avrebbe anche fatto, peccato quella bandierina alzata).

PIOLI 5

Come all'andata, il suo Milan sbaglia partita. Qualche responsabilità è sua. Ora il passaggio agli ottavi è complicatissimo, quasi impossibile. Serve un miracolo e questo Diavolo non sembra in grado di poterlo fare.

