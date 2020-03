Tassisti e rider, la mascherina è un miraggio

Greta Posca

Il Comune di Milano inizierà questa settimana la distribuzione di mascherine per medici di base, anche della Città Metropolitana, per il personale di Atm e Amsa, per negozianti ed edicolanti, tassisti e rider che consegnano il cibo a domicilio.

«Parte in settimana un nuovo giro di distribuzione ai medici di base, ma questa volta ci estendiamo anche alla Città metropolitana, al personale che è in servizio come Atm e Amsa, poi andremo dagli edicolanti, negozi, le daremo ai tassisti, ai rider, a quelle famiglie che già serviamo portando a casa i pasti o la spesa», ha detto il sindaco Giuseppe Sala.

«Dovremo abituarci sempre di più a gestire il tema delle mascherine, perché anche quando si riaprirà - si vede anche nelle immagini dalla Cina - saranno assolutamente necessarie». Come in Cina, dice: «Le mascherine dovrebbero arrivare tramite un flusso dal governo, alle Regioni, alla protezione civile, senza fare polemica ma ne arrivano veramente poche e il Comune di Milano si sta attrezzando per comprarle - ha concluso -. ne stiamo ricevendo anche tante in regalo, a questo punto ne abbiamo uno stock ma dovremo andare avanti».

Da giorni i tassisti milanesi lamentavano di «essere abbandonati dalle istituzioni» e di non ricevere le mascherine, pur garantendo un servizio pubblico strategico. «Ci lodano in pubblico per i nostri servizi, stiamo trasportando, e ne siamo orgogliosi, personale sanitario, anziani bisognosi, consegnando farmaci e generi di prima necessità ai cittadini - si sfoga Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02/4040, il più grande radiotaxi di Milano - ma in questo le istituzioni non ci agevolano nel farlo in sicurezza. Dopo oltre un mese, a noi tassisti, non è arrivata nemmeno una mascherina e anche pagandole di tasca nostra non riusciamo a farcele consegnare». «Preferiremmo - è il suo sfogo - meno parole e più azioni concrete per chi sta lavorando in questi giorni, compresi i tassisti che sembrano essere stati dimenticati».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA