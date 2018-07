Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quattordici casi di legionella a Bresso, il dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria dell'Ats di Milano avvia le indagini. Obiettivo accertare le fonti di contagio. Lo ha annunciato ieri l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, aggiungendo che «in accordo con il sindaco di Bresso Simone Cairo è stata costituita una task force in Comune». I controlli sono partiti dalle case dei 14 pazienti, che in questo momento sono «quasi tutti ricoverati, la maggior parte negli ospedali di riferimento dell'area, cioè l'ospedale Niguarda e il Bassini di Cinisello Balsamo», spiega Giorgio Ciconali, direttore del Servizio sanità pubblica dell'Ats città metropolitana di Milano. «I 14 contagi sono in 14 posti diversi, ma in un'area relativamente limitata, forse di poche centinaia di metri». I primi risultati delle analisi alla fine della settimana.Il batterio della legionella pneumophila, che provoca la polmonite, ama caldo, umidità, condizionatori e condutture d'acqua.