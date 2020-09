Tari, sconto ai negozi in lockdown

A Milano le imprese e i negozi che sono rimasti chiusi durante il lockdown avranno uno sconto del 25% sulla parte variabile della Tari, la tassa sui rifiuti. Lo ha stabilito una delibera della giunta che questa settimana sarà discussa e approvata dall'aula del Consiglio comunale.

Lo sgravio si traduce in 10 milioni di euro di spesa per il Comune. Risorse che in parte saranno recuperate grazie alla ripartizione dei proventi e dei risparmi dello smaltimento tra Comune a Amsa.

Il conto complessivo della Tari, previsto per il 2020, è di 298 milioni di euro. Importo che si è ridotto per il quarto anno consecutivo. Una minor attività di raccolta rifiuti, l'incremento delle superfici delle unità immobiliari del 2020 rispetto al 2019 e l'attività di recupero evasione hanno consentito risparmi per quattro milioni di euro, che costituiscono una parte dei 10 milioni necessari per gli sgravi. Gli altri 6 milioni mancanti saranno finanziati in tre annualità a partire dal 2021.

