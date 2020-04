Tappezzieri, calzolai, estetisti «Ripartenza graduale da Pasqua»

Riaprire dopo Pasqua, scaglionati, anche «per evitare fenomeni di abusivismo, a partire da parrucchieri ed estetiste». È la richiesta che fa l'Unione Artigiani di Milano e di Monza-Brianza. Secondo l'Unione «gli imprenditori sono disponibili ad affrontare tutti i protocolli sanitari necessari per i propri dipendenti e per la riorganizzazione aziendale pur di riaprire. Per non affollare i mezzi di trasporto si potrebbero ad esempio organizzare le attività secondo orari di lavoro da distribuire sull'intero arco della giornata».

Devono riprendere a lavorare le botteghe artigiane a monoconduzione come per esempio calzolai, tappezzieri, falegnami, «dove non è necessario uno stretto contatto con il cliente». Parrucchieri, acconciatori, estetisti e barbieri potrebbero riaprire «purché per un solo cliente alla volta da ricevere su prenotazione e previa misurazione della temperatura e l'obbligo della mascherina per entrambi». E ancora, deve procedersi ad una progressiva riapertura aziende e fabbriche dove il distanziamento sia garantito, o ii cui titolari assicurerebbero un rientro parziale degli addetti in modo da consentire di mantenere le distanze di sicurezza. «Naturalmente - spiega il segretario generale dell'Unione Artigiani di Milano e di Monza-Brianza, Marco Accornero - resterebbero aperte le attività e i negozi che non hanno mai chiuso. Più complessa la situazione di ristoranti, bar, cinema, teatri, musei e in generale luoghi di aggregazione, piscine, palestre. Certo è che occorre predisporre velocemente protocolli articolati e precisi capaci di consentire un progressivo riavvio delle attività produttive».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Aprile 2020, 05:01

