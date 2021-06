Tanti lo vogliono, ma chi se lo piglia?

Massimo Sarti

Un Europeo da disoccupato (con molte virgolette, ovviamente) per Gianluigi Donnarumma alla luce dell'arrivo al Milan di Mike Maignan e delle «strade che si separano» decretate dal dt rossonero Paolo Maldini, dopo l'offerta di 8 milioni a stagione del Diavolo non accolta dal portiere? Il rischio sta aumentando esponenzialmente, nonostante il desiderio del portiere di chiudere la vicenda nel più breve tempo possibile. Il puzzle per la nuova destinazione di Gigio è ancora complicato da comporre.

Capitolo Barcellona. Ci sarebbe un'offerta concreta da parte del club blaugrana: dieci milioni di euro a stagione sino al 2026, lo stipendio minimo che Mino Raiola aveva chiesto al Milan. Il Barça avrebbe sì l'esigenza di cedere Marc Ter Stegen, ma potrebbe pensarci anche a trattativa Donnarumma chiusa. Sul portiere tedesco ci sarebbe il Dortmund.

Ancora però la risposta di Gigio e del suo entourage al Barcellona si fa attendere. Forse perché l'ex virgulto rossonero starebbe aspettando mosse più concrete da parte soprattutto della Juventus.

La Signora prima di affondare il colpo, ovvero parlare di contratto con gli almeno 10 milioni annui per Donnarumma e prima di imbattersi nell'eventuale maxi-commissione per Mino Raiola, deve però cedere Wojciech Szczesny, che in bianconero guadagna tra i 6 e i 7 milioni a stagione.

Il polacco ha mercato soprattutto in Inghilterra: si parla di un ritorno all'Arsenal, oppure del Tottenham (con Lloris destinato alla Roma di Mourinho?), oppure di uno stesso rientro in giallorosso con contratto spalmato. Donnarumma a parametro zero ingolosisce la Juve, ma senza follie. Parola di Max Allegri, che si terrebbe volentieri Szczesny, assoluta e affidabile prima scelta del livornese.

Si vocifera anche del Psg per Gigio, non nascosto pallino di Leonardo. Ci sarebbero stati contatti importanti tra le parti nelle ultime ore e sembrerebbe essere un problema superabile la posizione dell'estremo difensore Keylor Navas, che ha tra l'altro ad aprile rinnovato sino al 2024.

Non ci sarebbero invece portieri di altissimo lignaggio (e stipendio) da sostituire alla Roma. José Mourinho una telefonata a Donnarumma l'ha fatta per proporre l'ipotesi giallorossa. I Friedkin potrebbero anche accollarsi lo stipendio di 10 milioni annui per accaparrarsi un campionissimo a parametro zero. La Roma però non farà la Champions e questo salvo clamorose sorprese la mette in coda alle opzioni del portiere della Nazionale ed ex (ormai) Milan.

Lunedì 7 Giugno 2021

