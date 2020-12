Tanti gol in questo turno prenatalizio prima delle sosta. A cominciare dal 3-2 della Roma all'Olimpico sul Cagliari. Giallorossi avanti con Veretout, pari di Pedro. Poi Dzeko e Mancini fanno 3-1, nel recupero ancora Pedro (su rigore) a bersaglio.

L'Atalanta con un doppio Muriel (il primo su rigore) si porta sul 2-0 a Bologna, ma i rossoblù di Mihajlovic agguantano il pari con i sigilli di Tomiyasu e Paz.

Il Napoi evita il ko al 92' in casa col Torino grazie a Insigne. Granata avanti in avvio di ripresa con Izzo. Blitz del Sassuolo a Marassi con la Samp: fa festa De Zerbi (3-2). Emiliani avanti in avvio di match con Traore. Nella ripresa pari di Quagliarella, quindi micidiale 1-2 di Caputo e Berardi. Inutile la rete del doriano Baldé nel finale.

Debutto vincente di Ballardini sulla panchina del Genoa, che vince il derby ligure a La Spezia. Padroni di casa avanti col solito Nzola, pari rossoblù del redivivo Destro. Risolve un rigore di Criscito. Vittoria del Benevento di Pippo Inzaghi: 2-0 a Udine firmata Caprari e Letizia.(M.Zor.)



