Tangenti sulle protesi, sei anni e mezzo all'ex primario

Greta Posca

È stato condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione per corruzione Norberto Confalonieri, ex primario del Cto-Pini, nel processo sulle sponsorizzazioni di protesi in cambio di mazzette. Il chirurgo è stato invece prosciolto dall'accusa di lesioni ai danni di due pazienti. Dalle indagini erano emerse intercettazioni nelle quali il medico avrebbe parlato di un femore rotto a un'anziana di 91 anni per «allenarsi». Per questo capo di accusa la quarta sezione del Tribunale ha però deciso il «non doversi procedere». «Sono stato completamente assolto dal reato che più mi faceva male, ovvero l'avere creato lesioni ai miei pazienti, che sono tutti guariti e non ho assolutamente nessuna causa con loro» ha detto l'imputato dopo la lettura della sentenza da parte della quarta sezione del Tribunale.

I due episodi di corruzione contestati a Confalonieri e a due dipendenti della Johnson & Johnson, co-imputati del medico e condannati oggi a 4 anni e a 4 anni e mezzo di carcere, riguardavano un presunto «accordo occulto» con la multinazionale sanitaria per l'acquisto di protesi in cambio di denaro e altre utilità. Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli avevano chiesto una condanna per l'ex primario a 7 anni: i giudici gliene hanno dati 6 e mezzo, con le attenuanti generiche. È caduta, invece, «perché il fatto non sussiste» la contestazione relativa a una corruzione da parte di un'altra multinazionale coinvolta nell'indagine, la B.Braun. Già due dipendenti di quest'ultima azienda, che avevano scelto il rito abbreviato, erano stati assolti.

«La sentenza rispecchia l'attuale clima di moralismo autoritario in tema di anticorruzione», ha detto il difensore del medico, Domenico Pulitanò. Confalonieri è stato condannato in solido a risarcire, anche con provvisionali, l'Ordine provinciale milanese dei medici chirurghi e anche l'azienda socio-sanitaria, parti civili. Confiscati in totale circa 30mila euro. Le motivazioni della sentenza saranno depositate tra 90 giorni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Gennaio 2021, 05:01

