Tangenti e fatture false sigilli al tesoro Malaspina

Angela CalzoniCi sono anche Ca' Sagredo, hotel che si affaccia sul Canal Grande a Venezia con affreschi del Tintoretto, lo stabile che ospita l'Hotel Gritti a Milano (attualmente chiuso), a due passi dalla Scala, e un maneggio di lusso con agriturismo annesso a Ornago in Brianza tra i beni sequestrati dalla Finanza nell'operazione battezzata Domus Aurea, scattata all'alba di ieri tra le province di Milano, Monza, Lecco, Bologna, Asti e Reggio Calabria. Sono 21 le persone finite in manette. Tra loro ci sono anche un ex magistrato e due avvocati.Sotto la lente del pm Salvatore Bellomo sono finite le attività dell'imprenditore di origine calabrese Giuseppe Malaspina, da anni residente a Vimercate, a capo di un impero immobiliare di super lusso. Le accuse per lui e altri 20 imputati, tra cui l'ex magistrato Gerardo Perrillo che prestava servizio alla sezione fallimentare del Tribunale di Monza, sono a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e fallimentari, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e corruzione. A Malaspina e agli altri indagati è contestata «l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per circa 95 milioni di euro», con «distrazioni patrimoniali per circa 234 milioni di euro».L'inchiesta nasce da un esposto presentato nel 2014 in procura da una lista civica di Correzzana, in provincia di Monza, nei confronti del sindaco Mario Corbetta. Nel 2010 il primo cittadino avrebbe omesso di riscuotere fidejussioni sottoscritte da Malaspina ricevendo in cambio tre immobili poi riacquistati da due società dell'imprenditore a un prezzo vantaggioso. Nei confronti del sindaco Corbetta la procura aveva ipotizzato il reato di corruzione, che era già prescritto. Le indagini, però, non si sono fermate. Grazie a quella denuncia, infatti, le fiamme gialle erano arrivate a una quarantina di società riconducibili all'imprenditore calabrese e al giro di false fatturazioni. Malaspina, anni fa, era stato vittima di estorsione da alcuni esponenti della famiglia Miriadi, di Vimercate, poi condannati con l'aggravante del metodo mafioso.riproduzione riservata ®