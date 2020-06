Tangenti Atm, prime ammissioni di Bellini

Paolo Bellini parla. Sarebbero arrivate le prime ammissioni da parte del funzionario (sospeso) dell'Atm Paolo Bellini, arrestato tre giorni fa e interrogato ieri dal gip nell'inchiesta sulle presunte mazzette per i lavori della metropolitana milanese.

Bellini, difeso dal legale Massimiliano Leonetti, è stato sentito per circa tre ore, collegato dal carcere in videoconferenza, dal giudice per le indagini premilinari Lorenza Pasquinelli alla presenza anche del pm Giovanni Polizzi (collegato dal suo ufficio, così come il gip, per le misure anti Covid).

«Io sono una prostituta, sto lavorando per tutti e tre», diceva intercettato palesando il suo «metodo», quello di lavorare su più «tavoli», su più imprese facendo vincere, poi, quella che comunque gli avrebbe garantito tangenti. Bellini, accusato di associazione per delinquere, corruzione e turbativa d'asta (i reati principali), avrebbe pilotato almeno otto gare pubbliche di Atm tra il 2018 e il 2019, tra cui quella da oltre 100 milioni di euro sul nuovo sistema di segnalamento per la linea verde. Tutto in cambio di stecche e lavori in subappalto per imprese, la Ivm e la Mad System, di cui era socio occulto. Indagate anche otto società, tra cui colossi come Siemens Mobility e Alstom Ferroviaria, che avrebbero vinto appalti proprio grazie alle informazioni riservate fornite da Bellini. Sono stati sentiti dal gip anche altri dei 13 arrestati: Stefano Crippa, dipendente Atm e collaboratore di Bellini, Camillo Gallizioli, manager di Siemens, il quale avrebbe promesso al funzionario che, una volta vinto il maxi appalto sul segnalamento, la società avrebbe fatto entrare «subfornitori d'interesse di Bellini». E anche Paolo Alberti manager di Alstom a cui Bellini avrebbe consegnato una «pendrive contenente documentazione» sulla maxi gara del marzo 2019. Dopo aver trovato 67mila euro in contanti in casa e nelle aziende «occulte» di Bellini, gli investigatori stanno cercando il presunto tesoretto del funzionario tra conti correnti e cassette di sicurezza. E si sta indagando per verificare se Bellini si interfacciasse anche con altri responsabili dell'azienda di trasporti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA