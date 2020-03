Tangenti al Galeazzi e al Pini, 3 condanne

Due anni e otto mesi di carcere per Paola Navone, ex direttore sanitario di Ortopedia del Cto-Pini. Sei anni e mezzo ciascuno per gli ex primari del Galeazzi Lorenzo Drago e Carlo Luca Romano: è la sentenza inflitta dal tribunale nel processo sulla corruzione relativa all'acquisto da parte dei due ospedali di presidi sanitari ortopedici sponsorizzati dai medici.

Per Navone, a cui è stata concessa l'attenuante della particolare tenuità del fatto, è stata disposta la confisca di 5000 euro, mentre per Drago e Romano la confisca è stata di 35mila. Per tutti e tre gli imputati è stata stabilita l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Sono stati disposti risarcimenti nei confronti dell'ospedale Cto-Pini, dell'ordine provinciale dei medici di Milano e delle Regione Lombardia per 36mila euro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 05:01

