Tandem premier Mario Draghi e presidente della Repubblica Sergio Mattarella, impegnati ieri a Milano in un mini tour de force. Entrambi hanno partecipato alla Pre Cop26 al Mico, il vertice con i leader mondiali sul clima che precede il Cop26 di novembre a Glasgow.

Poi le strade si sono divise. Mario Draghi (che di primo mattino aveva incontrato Greta Thunberg e altre attiviste in prefettura), ha visitato il Memoriale della Shoah di Stazione Centrale. Il premier ha accolto l'invito di Liliana Segre e nel suo discorso ha ricordato che le «leggi razziali del 1938, che dovremmo chiamare leggi razziste, hanno aperto una nuova stagione di discriminazioni e violenze».

Sergio Mattarella si è recato all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Bicocca: «È l'ora «di modernizzare l'Italia» senza paure, ha dichiarato, guardando al futuro per guidare un cambiamento che se non sapremo cogliere ci «travolgerà». (P.Pas.)



