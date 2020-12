Tamponi rapidi in farmacia

Simona Romanò

I tamponi rapidi Covid potranno eseguiti in tutte le farmacie di Milano e della Lombardia entro fine anno. Nelle farmacie stesse o, se non ci sono spazi adeguati, in camper o gazebo all'esterno.

«Un'opzione aggiuntiva per ampliare l'offerta di luoghi dove effettuare i test diagnostici per il Covid», dichiara Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia. «Perché è ormai chiarissimo che intercettare in modo diffuso e tempestivo tutti i casi di presunta positività è la principale contromisura per arginare la diffusione dell'epidemia».

L'ok alla rete di farmacie private (320 a Milano città), comode da raggiungere per tutti i cittadini perché sono conosciute dagli abitanti e sono dislocate in ogni quartiere, è arrivato dalla Regione tramite una circolare firmata dopo circa un mese e mezzo di impasse. Tutti, quindi, si potranno rivolgere alla farmacia di fiducia (a patto che aderisca all'iniziativa), pagando un costo non ancora stabilito, che potrebbe variare da 20 a 25 euro. E dopo 15 minuti dal test rapido nasale avranno l'esito. Il tema focale è quello della sicurezza anti-contagio, che passa dalla ricerca di locali idonei, dalla gestione del flusso di persone che non devono incrociarsi. E della necessità di prenotazione, per non creare file. L'idea «è quella di organizzarsi all'esterno, con dei gazebo oppure dei camper attrezzati fuori dalle farmacie, nel caso non abbiamo uno spazio adeguato al loro interno». Come si accederà al servizio? E cosa fare in caso di positività? Ad eseguire i tamponi ci sarà il personale sanitario, probabilmente degli infermieri. «E i risultati, di positività o di negatività, saranno inviati sulla piattaforma regionale - spiega Racca - Chi risulterà positivo, poi, dovrà fare necessariamente il tampone molecolare», per una diagnosi completa. Il collegamento tra farmacie e piattaforma è il prossimo passo da intraprendere per poi avviare il servizio. Federfarma assicura che «per l'organizzazione ci vorranno tempi brevissimi». Già domani è in programma una riunione per chiarire gli ultimi punti.



