Tamponi negativi al Covid-19 per il presidente della Lega di A Paolo Dal Pino, per l'amministratore delegato Luigi De Siervo e per i dipendenti presenti a Milano all'assemblea di mercoledì scorso, alla aveva partecipato anche il numero un del Napoli Aurelio De Laurentiis, risultato invece positivo poche ore dopo aver lasciato la Lombardia. Negativi anche gli altri dirigenti e presidenti di club che si sono sottoposti a controlli per essere stati a contatto con De Laurentiis.

Tra questi, per esempio, vogliamo citare Oreste Vigorito: doppio tampone negativo per il patron del neopromosso Benevento, che aveva viaggiato sull'aereo privato di De Laurentiis. Intanto, a proposito degli effetti planetari della pandemia, la Fifa ha lanciato l'allarme: il Covid, tra interruzioni di calendario, stadi senza (o ora con poco) pubblico e problemi con i diritti tv, potrebbe costare al calcio mondiale ammanchi per 14 miliardi di dollari.(M.Sar.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Settembre 2020, 05:01

