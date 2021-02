Tamponi gratuiti per le scuole superiori

La Regione avvia il servizio di prenotazione dei tamponi antigenici gratuiti per 1345 tra scuole secondarie di secondo grado e istituti di formazione professionale.

Il percorso, che si rivolge ai contatti stretti a partire dal quinto giorno dall'identificazione di un caso positivo, prevede che ci si possa prenotare sulla piattaforma www.prenotasalute.regione.lombardia.it o tramite l'app Salutile Prenotazioni, in modo da garantire l'individuazione tempestiva dei casi e prevenire focolai. La prenotazione consentirà di effettuare il test entro un massimo di 48 ore. Per tutti i test antigenici effettuati, le farmacie dovranno registrarne l'esito, sia positivo, che negativo.

«Il servizio gratuito è un'opportunità per individuare eventuali casi di Covid positivi in modo precoce - commenta l'assessora regionale al Welfare Letizia Moratti - in questa fase della pandemia c'è evidenza di una sua elevata trasmissione tra i più giovani, tra i 14 e i 19 anni, che si caratterizza per una intensa attività sociale e una bassa manifestazione clinica del Covid-19».

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Febbraio 2021, 05:01

