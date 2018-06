Tamberi: «Mi prendo l'Europa con un salto»

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - Un anno dopo riecco Gianmarco Tamberi. Il più forte saltatore in alto dell'atletica italiana torna in gara dopo la non felice stagione 2017 e dopo quel drammatico infortunio alla caviglia prima dei Giochi di Rio 2016 che lo costrinse a saltare le Olimpiadi.Gianmarco Tamberi tornerà mai quel fuoriclasse dell'estate 2016?«Se non ci credessi non sarei qui. Mi sono allenato come non mai. L'infortunio di Montecarlo è cancellato, ho imparato nuovamente a saltare, ora inizia la mia seconda vita».Senza gare da un anno, un saltatore in alto di livello mondiale ha più dubbi o certezze?«Chi non gareggia ha sempre dubbi, ma domani per me finisce l'attesa. Gareggio nel meeting internazionale di Buhl in Germania. Sto bene fisicamente, le paure svaniranno».Oggi che misura ha nelle gambe un campione da 2,39 metri come Tamberi?«Non lo so, ma mi piacerebbe partire da 2,30. Me lo dice sempre mio padre che mi segue: metteresti la firma per un esordio a 2,30? Dico sì, ma non mi pongo limiti, voglio solo tornare a saltare, a volare e a divertirmi».Infortunio prima delle Olimpiadi, lacrime, rinunce, sconfitte: come si supera il ricordo di un destino così beffardo?«Si supera con la passione. Salto per vivere, è il mio lavoro. Ricomincio domani e so che dentro di me c'è un uomo e un'atleta più forte di prima».