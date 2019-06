Talent Garden Kids la tecnologia è un gioco

Fabrizio Ponciroli

La tecnologia è ormai presente ogni giorno, per questo va capita, non subita. Talent Garden, piattaforma dedicata al networking e all'innovazione digitale, organizza da lunedì un campus estivo a misura di bambino: è il Kids Summer Camp (8-12 anni).

Il percorso di 40 ore complessive è pensato per le nuove generazioni che puntano a saperne di più riguardo a tecnologia, robotica, coding e programmazione. Dal 10 al 14 giugno, all'interno del campus Talent Garden Calabiana 8via Calabiana 6, Milano), i ragazzi avranno la concreta possibilità di dare sfoggio della propria creatività, sviluppando un software e, partendo da una propria idea, realizzeranno un vero dispositivo informatico. Un lavoro sempre in team e nel segno del puro divertimento. Lavorando in gruppo impareranno ad applicare principi di matematica allo sviluppo di un software, apprenderanno i meccanismi di logica e programmazione. «Il nostro obiettivo è quello di formare i professionisti del mondo del digitale di domani e ci piace farlo partendo dai bambini, che rappresentano il nostro futuro» commenta Giulia Amico Di Meane, direttore della Talent School. Le lezioni saranno tenute da Giulio Maria Pizzini e Andrea Giancaterina, docenti di Talent Garden e professionisti nel mondo digitale.

Costi e informazioni sul sito talentgarden.org

Venerdì 7 Giugno 2019, 05:01

