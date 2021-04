Tafferugli al presidio FedEx, 2 agenti feriti

Tensione, cariche e due feriti. È finito nel caos ieri il presidio organizzato dal sindacato Si Cobas davanti ai cancelli della Tnt FedEx di Peschiera Borromeo. Le avvisaglie di una giornata ad alta tensione c'erano già state la sera precedente, con un militante sindacale di 39 anni ferito durante il picchetto organizzato per impedire l'acceso allo stabilimento dei camion carichi di merci.

Ieri la replica: alle 9,30 polizia e carabinieri sono di nuovo intervenuti per liberare l'accesso all'area e consentire l'accesso allo stabilimento di alcuni mezzi che trasportavano merci deperibili. Il lavoratori, una settantina, si hanno cercato di resistere davanti ai cancelli ed è nato uno scontro con le forze dell'ordine. Negli incidenti sono rimasti lievemente feriti (soccorsi dal 118 e trasportati all'ospedale di San Donato in codice verde) un carabiniere e una funzionaria della Digos colpito ad una mano.

I lavoratori protestano da un mese e mezzo contro la chiusura dello stabilimento di Piacenza di FedEx.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Aprile 2021, 05:01

