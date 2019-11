Tabù Stadium da sfatare: sempre ko

Luca Uccello

MILANO - Vincere per rialzare la testa e per credere ancora alla Champions League. Vincere perché allo Juventus Stadium il Milan non ci è mai riuscito. Mai da quando la Juve gioca in questo stadio. Anzi, il Diavolo ha sempre perso, otto sconfitte consecutive, non ha ottenuto mai un punto in campionato ( un solo pari in Coppa Italia nel 2012: 2-2 dopo i supplementari).

Questo deve essere uno stimolo in più per Pioli e i suoi giocatori per cercare di rompere la maledizione. L'ultimo successo rossonero in un Juventus-Milan risale esattamente al 5 marzo del 2011, cioè quando i bianconeri giocavano ancora allo stadio Olimpico e quando Gennaro Gattuso segnò il gol del definitivo 0-1 su errore di Buffon.

Ora serve un'impresa, serve dare il massimo, quello che non è ancora mai riuscito. «La Juve è la Juve, quindi dobbiamo essere ancora più attenti del normale». Ismael Bennacer è convinto che il Milan possa fare risultato: «Abbiamo pareggiato col Lecce, perché non potremmo vincere con la Juventus? Non siamo il Lecce, siamo il Milan e andiamo lì con lo spirito per vincere la partita come è giusto che sia per una squadra come la nostra».

Un Milan in continua difficoltà ormai da troppo tempo. In serata alla presentazione del libro ufficiale dei 120 anni del club rossonero, Sempre Milan, l'amministratore delegato rossonero è tornato sul progetto che la proprietà statunitense si è prefissato: «Il Milan è stato importantissimo per la storia del calcio. Vi posso assicurare che lavoriamo duramente tutti i giorni per farlo tornare in alto. Contro la Juve è un'altra tappa per la nostra crescita». Parole di Ivan Gazidis che vanno aggiunte a quelle di Daniele Massaro: «Il segreto di una società vincente è avere un progetto e che tutti riescano a capire come raggiungerlo, cosi su può arrivare nuovamente in alto. La nuova proprietà con i nuovi dirigenti stanno lavorando tanto, stanno lavorando bene per riportare il Milan in cima al Mondo, dove merita di stare».

Chiude il capitano di sempre, Franco Baresi: «Abbiamo cambiato tante proprietà negli ultimi anni e non facile ripartire. Ma piano piano il Milan tornerà forte, come prima». Lo sperano soprattutto i tifosi.

Venerdì 8 Novembre 2019, 05:01

