TABÙ DA SFATARE

Luca Uccello

MILANO - L'ultimo l'ha vinto Sinisa Mihajlovic. Ora tocca a Ringhio provarci. Un altro duro per una vittoria che nel derby della Madonnina manca in Casa Milan da oltre tre anni. Era il 31 gennaio del 2016: 3-0 per il Diavolo, con Alex, Bacca e Niang protagonisti assoluti in una stracittadina senza storia. Da allora però l'Inter ha portato a casa due vittorie (entrambe con gol di Icardi allo scadere) e tre pareggi. Ora serve vincere, servono solo i tre punti per restare terzi, mantenere la giusta distanza da chi oggi insegue.

Da una parte mancherà il protagonista che anche nella gara di andata ha lasciato l'amaro in bocca a Donnarumma e compagni, dall'altra il Milan si trova un Piatek in più, un attaccante che in Italia ha già giocato un derby, quello di Genova. Un derby con gol (su rigore) in una sfida con Quagliarella che continua a distanza per la classifica marcatori insieme a Cristiano Ronaldo. Un fenomeno non c'è dubbio, parola anche del vice-Rino, Gigi Riccio a Milan Tv: «Ha reso tutto più facile là davanti, ma ha margini di miglioramento altissimi. In area è sempre vivo, è sempre velenoso».

I numeri sono tutti dalla sua parte: in rossonero ha già messo a segno 8 reti in 9 presenze. Le reti totali, Genoa incluso, sono 27. Piatek ha segnato in 7 dei 10 stadi visitati. È rimasto all'asciutto solo a Cagliari e a Torino. Chissà cosa succederebbe se al suo fianco ci fosse Cutrone. Certamente «possono giocare insieme. I giocatori forti possono sempre coestistere, ma è solo una questione di numero. Purtroppo Patrick sta giocando meno e meriterebbe di scendere in campo di più. Siamo favorevoli alle due punte, magari servono interpreti diversi, ma a gara in corso forse succederà. Poi hanno voglia, corsa, spirito di sacrificio, tutte cose che servono».

Nessuno si augura che possa accadere domenica sera con l'Inter, nessuno spera questo. Una partita fondamentale, che sentono i tifosi e anche questi giocatori che hanno deciso, in 10, di cancellarsi il giorno di riposo concesso da Gattuso, pur di allenarsi a Milanello, farsi trovare pronti per questo finale di stagione.

Tra questi Zapata, Biglia, Caldara e José Mauri. Una cosa che non succede spesso, bisogna dirlo: «Lo spirito di questi ragazzi è impeccabile». Pensando a domenica sera Gattuso sembra intenzionato a confermare il suo undici più affidabile. Dovrebbe tornare dall'inizio Bakayoko al posto di Biglia così come Ricardo Rodriguez. A Verona, in tribuna, c'erano alcuni osservatori dell'Arsenal interessati a Suso che la prossima estate potrebbe diventare il grande obiettivo dei Gunners. Un affare che il Fairplay finanziario potrebbe spingere alla conclusione. Forse.

