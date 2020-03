T. Ormezzano e L. Uccello

TORINO - Il calcio (e non solo) nel caos. Cronaca di un'altra giornata di ordinaria follia. La Coppa Italia si gioca, anzi no. Il ritorno delle semifinali tra Juve e Milan di questa sera allo Stadium è stato rinviato a data da destinarsi soltanto ieri, intorno alle 21.30, sul fotofinish di una giornata surreale.

Juve-Milan si sarebbe dovuta giocare a porte socchiuse, con il divieto di accesso ai tifosi lombardi, veneti, emiliani e delle province di Savona, Pesaro e Urbino. In serata la proposta ufficiale del Comitato tecnico scientifico voluto dal premier Conte di disputare a porte chiuse tutte le manifestazioni, anche quelle sportive, per 30 giorni. A strettissimo giro, la sorprendente e drastica scelta di rimandare sine die il big match. Il tutto, mentre si giocava regolarmente il campionato di serie B.

Sulla decisione ha pesato l'impossibilità di verificare la provenienza dei tifosi, al di là della residenza. «Sentito il governo e la Lega Calcio, e dopo un confronto con la Juve, abbiamo appurato che fosse complicato avere la certezza che le persone presenti allo stadio non fossero entrate in contatto o non arrivino in concreto dalle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto», così il prefetto di Torino Claudio Palomba.

Prima che calasse il gelo del divieto sullo Stadium, il tecnico bianconero Sarri, nella rituale conferenza stampa della vigilia, aveva invitato i suoi a non fidarsi di un Milan decimato da illustri squalifiche: «Se si parla di giocatori che sono mancati nell'arco dell'anno, la Juve è campione del mondo. Il Milan ci ha messo in difficoltà all'andata, l'1-1 non dà garanzie, dobbiamo guadagnarci la finale sul campo». Nemmeno una polemica in merito al caos rinvii: «La Juve rispetta qualsiasi decisione delle autorità, la salute pubblica è un bene prioritario - così Claudio Albanese, responsabile della comunicazione del club bianconero -. Vi chiedo di non porre domande a Sarri sul coronavirus, sul calendario, sulle porte aperte o chiuse». L'ipotesi di un rinvio, in quel momento, non era nemmeno contemplata.

Sponda Diavolo. Il Milan era pronto per scendere in campo, giocare una partita fondamentale per la sua stagione. La Coppa Italia è un obiettivo dichiarato. La squadra rossonera era partita per Torino in pullman nel tardo pomeriggio (senza Donnarumma infortunato), e all'ora di cena con la squadra tutta a tavola è arrivata la notizia della possibilità che la partita venisse rinviata. Una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta, Stefano Pioli per primo che ha cercato di capire con i dirigenti presenti cosa stava succedendo. Un rinvio che fa discutere. Il Milan era disposto a giocare a porte chiuse, anche senza tifosi. E invece niente. La squadra è risalita sul pullman direzione Milanello.

