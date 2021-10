SZCZESNY 7

Subito protagonista, si trasforma in eroe parando il rigore di uno specialista come Veretout. Rinato.

DANILO 6,5

Fa tutto in campo e lo fa tremendamente bene. Decisivo in un paio di recuperi. Il vero Jolly di Allegri.

BONUCCI 6,5

Abbattuto da una gran pallonata, si rialza e gioca con la solita maestria. Con Chiellini si trova a meraviglia e organizza bene il gioco dalle retrovie.

CHIELLINI 6,5

Perde un pallone sanguinoso ma si riscatta alla grande, giocando sempre con la massima intensità. Gladiatore immarcescibile.

CUADRADO 6

Spinge meno del solito ma è comunque prezioso. Quando ha la palla, la smista con semplicità, senza rischiare nulla.

BENTANCUR 6,5

Perfetto nel pressing, bravo negli inserimenti. Finalmente è anche preciso nei passaggi. Una prestazione solida. Motorizzato.

LOCATELLI 7

Parte in sordina ma diventa presto un punto di riferimento nella costruzione del gioco bianconero. Buona applicazione anche a livello difensivo.

BERNARDESCHI 6,5

Un paio di strappi importanti e una rovesciata bellissima che avrebbe meritato più fortuna. L'impegno è lodevole, deve imparare ad essere più concreto (31' st Arthur 6: benzina nelle gambe).

DE SCIGLIO 6,5

L'assist per la rete di Kean è la conferma che può essere utile alla Juventus. Gioca con enorme umiltà, svolgendo il suo lavoro diligentemente. Soldato (43' st Alex Sandro ng).

CHIESA 6

Nel primo tempo fatica enormemente a ritagliarsi lo spazio per puntare l'avversario. Nella ripresa continua a dimenarsi ma non trova il guizzo giusto (26' st Kulusevski 5,5: potrebbe dovrebbe fare molto di più).

KEAN 6,5

Fortunato sul gol che sblocca la partita. Si divora il raddoppio. Buona la determinazione con cui attacca la profondità (21' st Morata 6: porta la sua raffinata eleganza a servizio dei compagni).

ALLEGRI 7

La cura Allegri funziona. La scelta di affidarsi a De Sciglio e Kean paga. Finalmente si comincia a vedere il suo lavoro a livello di applicazione difensiva.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Ottobre 2021, 05:01

