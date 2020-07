SZCZESNY 7

Prende tre gol, ma para alla grande tutto il parabile, almeno cinque volte. L'imparabile è per definizione imparabile...

DANILO 5,5

Bilancia il gran gol dell'avvio (grazie anche a Consigli) con due dormite sull'1-2 e sul 3-2, perdendo Djuricic e Caputo. Il Bilancio non può essere sufficiente.

DE LIGT 5,5

Resta in campo nonostante una spalla ballerina. Ma i tre gol incassati pesano anche su di lui.

CHIELLINI 5,5

Il ritorno in campo dopo il lockdown dura appena 45' per problemi fisici. Non lesto sul gol di Djuricic (1' st Rugani 5,5: non innalza il rendimento del reparto).

ALEX SANDRO 6,5

Salva la patria bianconera con l'incornata del 3-3 ed evitando quasi sulla linea, sempre di testa, il 4-3. Sarri ringrazia.

BENTANCUR 5

L'ingenuità che causa la punizione trasformata da Berardi nel 2-2 grida vendetta. Lontano dai propri migliori standard.

PJANIC 6

L'assist per lo 0-2 di Higuain è un'autentica magia. Poi va in sofferenza insieme al resto del centrocampo (12' st Rabiot 6: subito un'incornata pericolosa. Entra bene nel match).

MATUIDI 5

Tanta corsa, poca precisione. Non incide (36' st Ramsey ng).

BERNARDESCHI 5,5

Dà il meglio in copertura, aiutando su Boga. Ma in fase propositiva si vede troppo poco (17' st Douglas Costa 5,5: questa volta non spacca in due il match dalla panchina).

HIGUAIN 6

Non perdona Consigli nell'unica vera palla giocabile. Peccato sia davvero l'unica (12' st Dybala 5,5: promette scintille appena entrato. Promesse non mantenute).

CRISTIANO RONALDO 5

Poca cattiveria sotto porta. E le occasioni per il portoghese non mancano. Serata non da CR7.

SARRI 5

Sembra fatta per la sua Juventus dopo un quarto d'ora. Ma un altro black-out pesa sul risultato. Nove gol subiti nelle ultime tre partite sono troppi per i bianconeri. Lo scudetto è lì, da prendere, ma sembra non finire mai.

