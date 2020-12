SZCZESNY 7

La Dea gli procura tantissimi fastidi. Un paio di miracoli, non può nulla sulla bordata di Freuler. Impegnato.

CUADRADO 5,5

Sbaglia tanti facili appoggi. Probabilmente ha bisogno di rifiatare. Stanco.

DE LIGT 6,5

Un gigante. Combatte con Zapata e lo disinnesca completamente. Fatto di un materiale speciale.

BONUCCI 6

Quando serve, si fa trovare al posto giusto al momento giusto. Astuto.

DANILO 6

Fa il suo dovere senza particolari sbavature. Soldato.

MCKENNIE 6

Movimento perpetuo con anche una buona visione di gioco. Finisce col fiatone.

ARTHUR 5,5

Continua a non convincere pienamente. Troppo prevedibile, mai una giocata fuori dagli schemi. Abitudinario. Esce per infortunio (26' pt Rabiot 5,5: dinamismo ma anche assenteismo ingiustificato).

BENTANCUR 6,5

Sta tornando sui suoi livelli. Doppia fase con sicurezza disarmante. Regale.

CHIESA 7

Un gol da far vedere al padre e un rigore procurato. Sempre più a suo agio in bianconero. Gemma (29' st Alex Sandro 6: porta equilibrio).

MORATA 4

Fa e disfa. Tanto impegno ma altrettanta confusione. La devozione per CR7 è esagerata. Pasticcione e nervoso (39' st Dybala ng).

CRISTIANO RONALDO 5

Costeggia la partita in attesa del suo momento che, purtroppo, non arriva. Rigore sbagliato, anche lui è umano. Distratto.

PIRLO 5,5

Ha trovato il terzo tenore: si chiama Chiesa. Il calcio a una bottiglietta per le tante palle gol sbagliate conferma quando ci tenesse a vincere.



