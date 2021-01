SZCZESNY 7

Attento sul mancino di Castillejo, salvifico sulle sventole di Leao, Calhanoglu e Dalot, incolpevole sul gol di Calabria.

DANILO 6

Fatica a leggere le giocate non trascendentali di Hauge. Primo tempo guardingo, cresce nella ripresa.

BONUCCI 6

Si perde Leao in un paio di occasioni, poi però gli prende le misure.

DE LIGT 6,5

Autorevole, ordinato, puntuale. Il più affidabile della trincea.

FRABOTTA 6

Ottiene la parte di vice Alex Sandro. Avvio sprint, con un assist (per Dybala) e un tiro. Cala alla distanza (41' st Demiral ng).

CHIESA 8

Devastante. Colpisce un palo clamoroso, sblocca il match e affonda ancora e ancora finché non trova una doppietta scintillante. Magic moment (19' st McKennie 7: cala il tris e si danna a tutto campo. Non tradisce mai).

BENTANCUR 5,5

In ritardo, sia a livello di condizione che sul gol del Milan. Ammonito, rischia l'espulsione. Deve crescere, così non basta (29' st Arthur 6: mette minuti nelle gambe).

RABIOT 6

Prende la sportellata di Calhanoglu che innesca il pari rossonero. Avvia in progressione l'azione del tris bianconero.

RAMSEY 5

Fuori fase. Sembra un rossonero in incognito. Un assist per Hauge e un quasi autogol evitato da Szczesny. Spreca un'occasione d'oro (29' st Bernardeschi 6: Mantiene le consegne).

DYBALA 7

Sciupa una grande palla-gol in avvio, ma poi sfodera un assist di tacco per Chiesa che lo riporta (finalmente) agli antichi fasti e accende la miccia del 2-1 (19' st Kulusevski 7: aziona il 3-1 con un assist perfetto per McKennie).

CRISTIANO RONALDO 5

Primo tempo da illusionista: nel senso che sparisce dal match. Un po' più presente nella seconda frazione, ma è assai lontano dai suoi standard abituali.

PIRLO 7

Al grande ex riesce lo scherzetto. La apre dando massima libertà a un super Chiesa, la chiude azzeccando i cambi. La sua Juve torna in corsa per lo scudetto.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Gennaio 2021, 05:01

