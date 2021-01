SZCZESNY 7,5

Tiene a galla la Juve con una parata fenomenale sull'incornata di Lozano. Blinda il successo con un intervento alla Garella sul gong.

CUADRADO 7

Rientrato all'ultimo dopo il Covid, si riprende subito il tempo perduto. Costringe Insigne ad arretrare il raggio d'azione. E serve a Morata l'assist del 2-0.

BONUCCI 6,5

Monta la guardia su Petagna, azzerandolo. Fa il suo anche da play basso.

CHIELLINI 6

Alla terza partita in una settimana, tiene botta mettendo qualche pezza dove serve.

DANILO 5,5

Si perde Lozano, ma Szczesny salva lui e la Juve. Un po' impreciso, è fisiologicamente stanco.

CHIESA 5

Non si vede praticamente mai. Esce all'intervallo per un problema alla caviglia (1' st Bernardeschi 6,5: Ci mette 50 secondi per sfiorare il gol. Suo il corner da cui nasce l'1-0).

BENTANCUR 6

Prima metà di gara anonima. Migliora nella ripresa, come tutto il centrocampo bianconero (39' st Rabiot ng).

ARTHUR 6

Ci mette un tempo ad accendersi. Poi trova quelle verticalizzazioni che gli chiede Pirlo.

MCKENNIE 6,5

È l'unico centrocampista bravo negli inserimenti. Mezzo voto in meno per la disattenzione che provoca il rigore su Mertens.

RONALDO 7

Decide lui, proprio come nella Supercoppa 2018 vinta sul Milan. Del resto sbaglia raramente le finali. E sono 20 gol in 20 partite stagionali.

KULUSEVSKI 6

Preferito a Morata, è tra i più attivi e propositivi ma un po' abbandonato a sé stesso. Cala con il passare dei minuti (39' st Morata 6,5: Mette la ciliegina segnando il 2-0).

ALL. PIRLO 6,5

Primo titolo da allenatore. Risponde alle critiche dopo il flop contro l'Inter. Bene con le sostituzioni.



