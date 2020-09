SZCZESNY 6

Una sola parata complicata su quasi autogol di Bonucci e qualche imprecisione in disimpegno con i piedi.

DANILO 6

Si applica nel nuovo ruolo voluto dal nuovo mister. Inaugura nel primo tempo le tante conclusioni bianconere.

BONUCCI 6,5

Prima impara il volere difensivo di Pirlo. Poi ha soprattutto il merito di chiudere il match con il 2-0.

CHIELLINI 6

Prosegue nella fase di recupero dopo la lunga assenza (37' st Demiral ng).

CUADRADO 6,5

Ormai è un vecchio marpione nell'interpretare con attenzione i compiti a destra, spingendo e chiudendo alla bisogna (33' st Bentancur ng).

RABIOT 6

Meno appariscente del compagno di reparto McKennie. Ma la prima da titolare resta un'iniezione di fiducia.

MCKENNIE 7

Energia da vendere per l'americanino preso dallo Schalke 04. Chiude un po' su tutti e cerca anche gloria al tiro. Mette lo zampino nel 2-0 e solo un miracoloso Audero gli nega il 3-0.

FRABOTTA 6,5

È la prima grande scommessa di Pirlo. Dopo l'emozione rotta dell'inizio va in crescendo, si cala bene nel ruolo a sinistra e mette anche cross interessanti (22' st De Sciglio 6: sfiora il gol).

RAMSEY 7

Sembra ritrovato rispetto alla scorsa stagione. La posizione di raccordo tra centrocampo e attacco è puramente teorica. Perché è davvero ovunque.

KULUSEVSKI 7,5

Si presenta ai mille dello Stadium e a tutto il popolo bianconero con un cioccolatino mancino di eccelsa qualità. E non si ferma al gol. Personalità già spiccata (37' st D.Costa ng).

CRISTIANO RONALDO 7

Alla fine ha ragione lui. Dopo una quantità industriale di tentativi, una traversa e un palo sfiorato, riesce a segnare in extremis. Sono 26 centri in 26 gare nel 2020.

PIRLO 7

Buonissima la prima per il Maestro del centrocampo. Che mette lo zampino anche in panchina con la sorpresa Frabotta e con sprazzi di un gioco aggressivo, avvolgente e camaleontico.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA