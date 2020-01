SZCZESNY 6

Sull'incornata di Cornelius non può far nulla. Per il resto, un paio di tuffi per scaldarsi.

CUADRADO 6

Limita le scorribande offensive al minimo.

BONUCCI 6,5

Altra prestazione di grande sostanza. Sa sempre dove posizionarsi. Mago.

DE LIGT 6,5

Lo strapotere fisico è impressionante. Fosse colorato di verde, assomiglierebbe al supereroe della Mervel Hulk. Poderoso.

ALEX SANDRO 6

Non appena inizia a scaldare il motore, deve uscire per infortunio. Sfortunato (22' pt Danilo 6,5: nonostante debba giocare a sinistra, si destreggia alla grande).

RABIOT 6

Innamorato pazzo del pallone. Se lo porta in giro per tutto il campo ma non sempre sa cosa farne. PJANIC 6

D'Aversa gli mette un mastino come Kucka francobollato addosso. Ha la lucidità necessaria per prendere decisioni utili alla squadra.

MATUIDI 7

Il vero interditore della squadra. Una diga quasi invalicabile. Inesauribile.

RAMSEY 6

Le qualità tecniche non sono in discussione, così come l'impegno. A volte è anche poco fortunato (14' st Higuain 6,5: un paio di giocate da Pipita, appare un po' appannato dal punto di vista fisico).

DYBALA 6,5

Meno brillante del solito. Costeggia la partita alla ricerca della giocata da fuoriclasse che arriva in occasione dell'assist per il secondo gol di CR7. Cresce alla distanza, ma nel finale un'altra sostituzione indigesta (35' st Douglas Costa 6: diligente).

CRISTIANO RONALDO 7,5

Un'altra prova d'autore. Va in rete, in campionato, da sette gare di fila. Ostinato e determinato, è letale quando inquadra la porta emiliana. Terminator.

SARRI 6,5

Castiga il Parma e distanzia Conte. Contro una squadra rognosa, sceglie i giocatori adatti alla dura contesa. L'arrabbiatura sul gol di Cornelius conferma la sua ricerca della perfezione.

Lunedì 20 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA