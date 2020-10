SZCZESNY 6

Si fa sorprendere da Favilli, ma non sembra avere particolari colpe.

DEMIRAL 6

Fa legna in maniera onorevole nei momenti migliori del Verona.

BONUCCI 6

Fa anche a sorpresa il regista aggiunto, libero di impostare. Dietro prende tante palle di testa ad alleggerire le sofferenze bianconere. Poi si fa male (30' st Frabotta ng).

DANILO 6

Buona prestazione in entrambe le fasi. Spinge e copre con interventi puntuali.

CUADRADO 6

Spacca la traversa nel primo tempo. Preme sino in fondo, non sempre con la necessaria lucidità.

ARTHUR 5,5

Tocca un'infinità di palloni, ma a centrocampo ha la meglio il pressing scaligero. Si fa notare più un fase di rottura.

RABIOT 5,5

Non possono bastare alcuni recuperi e un bel tiro nella ripresa. Sino almeno all'1-1 in mezzo comandano i gialloblù.

BERNARDESCHI 5

Chiude con l'appoggio sbagliato che lancia la rete di Favilli. A inizio gara si fa fermare da Silvestri. (16' st Kulusevski 7: entra e vivacizza la Juve da sinistra, ma il gol capolavoro lo fa partendo da destra. Anche se non basta per i tre punti).

RAMSEY 6

Due palle al bacio non sfruttate dai compagni nel primo tempo, qualche errore nella ripresa (45' st Vrioni ng).

DYBALA 6,5

Primo tempo poco più che anonimo. Si scuote dopo l'ingresso di Kulusevski e si scatena. Fermato dalla traversa e da Silvestri.

MORATA 6

Il Var non ha cuore sul fuorigioco: pochi centimetri trasformano in un'incompiuta un capolavoro dello spagnolo. Tanto movimento e un'altra occasione nella ripresa.

PIRLO 5,5

Non paga la scelta di Bernardeschi titolare. Per il resto la sua Juve sbatte contro un Verona quadrato e granitico. Lavori in corso, ma la sola vittoria sul campo in campionato non può che far pensare.

(Massimo Sarti)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA