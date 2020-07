SZCZESNY 6

Prende gol sul primo palo da Pinamonti, ma poi in uscita evita che il Genoa riapra il match..

CUADRADO 6,5

Indiavolato, condizione in crescendo. Piccola distrazione sul gol genoano.

BONUCCI 6

Ingenuo sul fallo da giallo su Favilli. Per il resto non ha grandi problematiche da sbrogliare.

DE LIGT 6

Non riesce a salvare alla disperata su Pinamonti.

DANILO 5,5

La manovra bianconera passa poco dalle sue parti. Ancora troppi errori.

BENTANCUR 7

Centrocampista o tuttocampista? Personalità e convinzione da vendere.

PJANIC 6

Nella prima gara da ex dà il là alla cavalcata di Ronaldo (29' st Ramsey ng).

RABIOT 6

Sufficienza striminzita per qualche tentativo di rendersi pericoloso (38' st Matuidi ng).

BERNARDESCHI 6,5

Vivace soprattutto nel primo tempo, può ambire ad un altro posto da titolare (21' st Douglas Costa 7: entra e sigla un capolavoro. Meglio di così non si può).

DYBALA 7

Con il primo guizzo sblocca il match alla sua maniera. Colpo di importanza capitale (39' st Olivieri ng).

CRISTIANO RONALDO 7,5

Alla quarta botta nello specchio della porta avversaria fredda Perin, che sembrava insuperabile. Ma la vera notizia è che viene cambiato (29' st Higuain 6).

SARRI 6,5

Nel primo tempo la sua Juve apparecchia la tavola, nella ripresa i campioni bianconeri colpiscono. Può permettersi addirittura di sostituire CR7.

