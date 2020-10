SZCZESNY 6

Non particolarmente impegnato ma sempre attento.

DANILO 6

Svolge il suo compitino senza infamia e senza lode. Semplice pedone.

BONUCCI 6,5

Solita grande personalità. Orchestra la difesa con carattere. Puntuale.

CHIELLINI 6

Inizia alla grande, ma deve lasciare per infortunio (18' pt Demiral 6).

CUADRADO 6,5

Tiene la posizione e prova un paio di sortite. Nella ripresa l'assist del 2-0.

BENTANCUR 6,5

Non smette mai di aggredire gli avversari. A volte va fuori giri (33' st Arthur 6).

RABIOT 6,5

Ci mette il fisico. Non incanta ma non combina guai.

CHIESA 6,5

Ha il vizio di abbassare troppo la testa ma quando punta l'uomo fa male.

RAMSEY 5,5

Da trequartista appare fuori luogo (33' st Bernardeschi 6).

MORATA 7

Non sempre coinvolto nella manovra ma segna una doppietta pesantissima. Cinico.

KULUSEVSKI 6

Sfiora il gol di tacco da annali del calcio (10' st Dybala 6: finalmente in campo).

PIRLO 6,5

Batte il tecnico che l'ha fatto esordire in A.

