SZCZESNY 6

Non ha colpe sul rigore in movimento di Nestorovski e non può avere otto braccia quando Fofana si presenta di fronte a lui a 92'. Attento in un'altra occasione su Nestorovski e in un paio di uscite scaccia guai.

DANILO 5

Colpisce subito il palo di testa, peccato sia dalla parte sbagliata. Nulla di nuovo rispetto alle ultime uscite: gli errori cancellano il dinamismo. (30' st Cuadrado 5: non cambia l'inerzia della Juve e viene a fatto a fettine da Sema).

DE LIGT 6

Lo splendido gol che potrebbe regalare lo scudetto alla Juve e sancire la sua crescita esponenziale durante la stagione è solo un'illusione. Viene mandato al bar da Fofana sul 2-1.

RUGANI 5,5

Sorpreso dal contropiede nel 2-1 friulano. Peccato, dopo una prestazione applicata.

ALEX SANDRO 5

Il viaggio in Friuli non sarebbe male, a parte giusto un paio di azioni. Se fossimo nel ciclismo, dalla sua parte vanno in fuga Nestorovski e Fofana. E sono due gol per l'Udinese.

RAMSEY 5

L'episodio più appariscente della sua partita è l'ammonizione che si vede sventolare davanti al naso dopo 40 secondi di partita. Seconda titolarità consecutiva sprecata dal gallese (14' st Matuidi 5,5: almeno tenta qualche inserimento).

BENTANCUR 5,5

Non demerita, ma perde comunque nettamente il duello tutto sudamericano tra registi con De Paul.

RABIOT 6

È l'unico a centrocampo che non sfigura di fronte allo strapotere fisico dei colleghi di reparto dell'Udinese.

BERNARDESCHI 5

Chi l'ha visto alla Dacia Arena? Sarri no di certo. A parte il momento in cui viene deciso il suo cambio (15' st Douglas Costa 5: entra e sembra aver voglia di spaccare il mondo. Risultato? Solo foga).

DYBALA 6

Le prime fasi di match promettono scintille. Poi cala nella ripresa come tutti gli altri juventini. C'è la sufficienza perché con Rabiot è l'ultimo ad arrendersi.

CRISTIANO RONALDO 5

Ha solo gli occhi della tigre. Fa faville in una sola occasione nel primo tempo. Gli altri tentativi, solo dalla distanza, sono da dimenticare.

SARRI 5

Salvo cataclismi vincerà comunque lo scudetto. Ma ancora una volta si verificano problemi di gestione e una rimonta subita (18 punti persi da situazioni di vantaggio). E poi non sono da Juve tricolore i 38 gol incassati in 35 giornate.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Friday 24 July 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA