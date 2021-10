SZCZESNY 6

Non ha colpe sul gol nerazzurro, subito peraltro in situazione di inferiorità numerica.

DANILO 5,5

Ci mette un po' a prendere i tempi e le misure della difesa a tre disegnata da Allegri.

BONUCCI 6

Impossibile arrivare prima di Dzeko sul pallone che vale l'1-0 dell'Inter. Ma in fase di costruzione si limita al compitino.

CHIELLINI 6

Qualche sbavatura, però nel complesso porta a casa la sufficienza.

CUADRADO 5,5

Perde il confronto diretto con Perisic. Si accende solo in un'occasione. Troppo poco (20' st Chiesa 6: porta in campo un po' di benzina, ma i suoi affondi non sono incendiari).

MCKENNIE 5

Spettatore non pagante. Corre ma non incide. Dopo i segnali di risveglio in Champions, torna ai suoi standard stagionali: bassissimi (38' st Kaio Jorge ng).

LOCATELLI 5,5

Gestisce il traffico, ma senza idee illuminanti. Perde il confronto con i centrocampisti avversari (38' st Arthur ng).

BERNARDESCHI 6

L'avvio è positivo, ma va subito ko per un problema alla spalla dopo un corpo a corpo con Darmian (18' pt Bentancur 5,5: senza mordente).

ALEX SANDRO 6

In leggero ritardo su un tap-in che poteva portare la Juve in vantaggio. Conquista il rigore del pari.

KULUSEVSKI 5,5

Il gol allo Zenit gli vale la seconda stagionale da titolare. Si sbatte molto, produce quasi nulla (20' st Dybala 7: impegna Handanovic su punizione e poi lo buca segnando il rigore dell'1-1).

MORATA 6

La voglia è quella giusta, ma cala alla distanza.

ALLEGRI 6

Il pari tiene la Juve in vita.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Ottobre 2021, 05:01

