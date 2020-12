SZCZESNY 6

Incolpevole sul gol. Infastidito dalla disattenzione difensiva dei suoi sul gol dell'ex Sturaro.

CUADRADO 6,5

Impreciso nei passaggi più semplici. Si rifà con il guizzo che vale il rigore trasformato da CR7.

DE LIGT 6,5

Perfetto. Peccato per la poca attenzione nell'azione del pareggio del Grifone. Statuario (44' st Dragusin ng).

BONUCCI 6,5

Copia e incolla di quanto detto per De Ligt. Una sbavatura che poteva costare caro.

ALEX SANDRO 6

Un paio di spunti interessanti. A volte sembra accontentarsi della giocata più semplice.

MCKENNIE 7

Il migliore tra i bianconeri. Un leone in mezzo al campo. Tocco magistrale per lanciare Dybala verso il gol. Ovunque.

BENTANCUR 6,5

Benissimo in fase difensiva ma, in fase propositiva, perde qualche pallone di troppo. Duracell.

RABIOT 5,5

Gara anonima. Vaga per il campo senza mai trovare la giusta posizione. Poco concreto (23' st Morata 6: dà sostanza e si guadagna un rigore).

CHIESA 6,5

Attivo, energico, forse anche troppo. Quando riceve palla, prova sempre a rendersi pericoloso (38' st Bernardeschi ng).

DYBALA 6,5

Il gol è una magia degna del vero Dybala. Un passo verso la luce. L'intesa con CR7 è ancora lontana (38' st Kulusevski ng).

CRISTIANO RONALDO 6,5

Alla 100a presenza in bianconero, una doppietta di rigore. Mister penalty.

PIRLO 6,5

La vittoria arriva, i dubbi sulla convivenza CR7-Dybala restano.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 05:01

