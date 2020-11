SZCZESNY 6

Incolpevole sul gol. Gli ungheresi gli procurano più grattacapi del previsto.

CUADRADO 5,5

Batterie scariche. Prova ad accendersi ma non ha lo smalto dei bei tempi. Rallentato.

DANILO 5

Nell'inedito ruolo di difensore centrale non convince. Spesso fuori posizione e scivola nei momenti inopportuni. Spaesato.

DE LIGT 6

Molto esplosivo e potente. In un paio di occasioni non trova il tempo giusto, come nell'azione che porta al gol del Ferencvaros.

ALEX SANDRO 5

Lontano parente dell'esterno che saltava tutti come fossero birilli. In ritardo di condizione. Copia sbiadita.

MCKENNIE 5

Gira a vuoto e, quando ha la palla, sembra che non sappia cosa farsene. In estrema difficoltà (17' st Kulusevski 5,5: tanta corsa, poco concreto).

ARTHUR 5

Finché passa la palla a tre metri è l'emblema della precisione. Se c'è da inventare, il foglio resta desolatamente bianco. Semplice geometra (37' Ramsey ng).

BENTANCUR 5,5

Fisicamente non è al meglio e si vede. Prova a rendersi utile in fase difensiva. Gli manca la cattiveria (37' st Rabiot ng).

BERNARDESCHI 5,5

Spesso in fuorigioco e poco coinvolto. Colpisce un palo clamoroso. Anche sfortunato (17' st Chiesa 5,5: vuole strafare, pasticcia).

DYBALA 5

Ridateci la Joya. Un solo guizzo e tante palle inutili. Continua il suo momento nero. Sconsolante (17' st Morata 7,5: assist geniale, un palo e gol vittoria).

CRISTIANO RONALDO 6,5

Va in fuorigioco diverse volte, sbraita contro tutti ma, alla prima palla buona, fa gol. Sfiora il 2-1. Determinante.

PIRLO 5

Voleva rivedere la Juventus di Cagliari. Ha rischiato grosso. Scelte discutibili. Fin troppo pacato in panchina.

(Fabrizio Ponciroli)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA