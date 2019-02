Lunedì 11 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

SZCZESNY 6Fantastico in avvio su Djuricic, poi efficace su Locatelli. Uscita a farfalle nella ripresa su Berradi, che poteva rovinare tutto.DE SCIGLIO 6Avvio in sofferenza, come tutta la retroguardia, poi si riprende e sfiora pure il bersaglio.RUGANI 5,5Imbambolato sempre di più nelle prime battute. Col trascorrere dei minuti le cose vanno meglio.CACERES 5,5Fisicamente sta crescendo, anche se concede troppo nei primi 15'.ALEX SANDRO 6Sufficiente, ma dove sono finite le sue galoppate sulla corsia di destra?KHEDIRA 7Riecco il tedesco. Sblocca la gara e torna al gol dopo quasi sei mesi, dalla prima al Bentegodi col Chievo. Sfiora di crapa il raddoppio. Bene, bravo bis (21' st Bentancur 6: entra prima della gran festa finale).PJANIC 6In difficoltà nelle pirme battute, con qualche errore in appoggio di troppo. Poi risale la china.MATUIDI 6È il primo a suonare la sveglia alla Signora dopo quasi 20' di apnea generale (40' st Emre Can 6,5: entra e timbra il secondo gol in serie A).BERNARDESCHI 6Inizia col freno a mano tirato, poi migliora (38' st Dybala ng: ritrova il campo dopo la panchina mal digerita col Parma).CRISTIANO RONALDO 7,5Apparecchia il vantaggio di Khedira, firma di crapa il raddoppio e manda Emre Can a bersaglio per il tris. Serve altro?MANDZUKIC 6,5Sacrificio a tutto campo: SuperMario c'è sempre.ALLEGRI 7La Juve al Max: 11 punti sul Napoli. Lo scudetto è in cassaforte. Ora la Champions!marco.zorzoleggo.it