SZCZESNY 6

Fa quello che può per limitare i danni. Il suo mestiere lo sa fare. Ne prende comunque quattro.

CUADRADO 5

In grande affanno sia in fase difensiva, sia quando c'è da cercare di offendere. Poco brillante nel dribbling (37' st De Winter ng).

BONUCCI 5

Poco preciso nei passaggi e in confusione quando c'è da difendere sui calzi piazzati. Meno spavaldo del solito.

DE LIGT 6

Va in cortocircuito. La velocità dei Blues lo manda in tilt. Non riesce a capirci molto. In panne.

ALEX SANDRO 4

Sbaglia molto. Il secondo gol arriva da un suo grave errore di posizionamento. Non fa nulla di buono.

MCKENNIE 5,5

Sprona i compagni con tanta foga. Insegui tutti nel tentativo di scuotere la squadra. Non smette mai di lottare.

LOCATELLI 5,5

Inventa un assist al bacio per Morata che meriterebbe miglior fortuna. Il più lucido fino a quando il Chelsea straripa (21' st Arthur 5: cammina per il campo).

BENTANCUR 4

I limiti sono noti: tanta corsa ma pochissima lucidità. Davanti alla porta, con la palla al piede, è un incubo (15' st Dybala 5: entra a gara già compromessa. Non si nota).

RABIOT 4

Perde due palloni sanguinosi e gioca ad un ritmo troppo lento. Fa tutto per non farsi voler bene. Spento, non è la prima volta.

CHIESA 4

Aspetta sempre il pallone troppo da fermo. Non riesce mai ad inserire le marce alte. Scialbo (37' st Kulusevski ng).

MORATA 5

Una buonissima giocata, vanificata da un miracolo di Thiago Silva. Da ex spaventa poco Stamford Bridge. Quando si alza l'intensità, sparisce (21' st Kean 5: mai pericoloso).

ALLEGRI 4

Tante assenze ma anche un atteggiamento troppo remissivo. Pesante sconfitta, la squadra è da encefalogramma piatto.

(Fabrizio Ponciroli)

