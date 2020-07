SZCZESNY 6

Dice di no due volte a Ibra, che poi si rifà dal dischetto. Incolpevole sugli altri tre gol.

CUADRADO 5,5

Parte bene, innescando anche il 2-0. Troppo leggero sul pareggio rossonero (77' Alex Sandro 4,5: Incomprensibile il suo disimpegno che aziona il 4-2).

RUGANI 5

Titolare dopo più di quattro mesi, fatica contro Ibrahimovic e compagni e sporca quanto basta il tiro del 3-2 di Leao.

BONUCCI 4,5

Sfiora il gol dell'ex dopo pochi minuti, ma non è serata. Sbanda paurosamente, concede il penalty deciso dal Var e si perde Kessiè sul 2-2.

DANILO 5,5

In trincea sbaglia meno di tanti altri, ma quando si spinge avanti è spesso impreciso.

BENTANCUR 5,5

Accusa il super impiego degli ultimi tempi (94' Muratore ng)

PJANIC 6

Più ispirato rispetto alle ultime uscite, accusa però un netto calo nella ripresa (69' Ramsey 6: Quando entra, la frittata è fatta).

RABIOT 7,5

Sboccia alla quinta consecutiva da titolare. Il coast to coast dell'1-0 è un capolavoro: semina Kessiè, Theo e Romagnoli e fulmina Donnarumma. (Matuidi 5,5: Non incide).

BERNARDESCHI 5,5

Si sbatte, ma non produce un granché. Un assist di tacco per Higuain è la sua cosa migliore.

HIGUAIN 5

Resta imbottigliato nel traffico. Spaventa il Milan soltanto in chiusura di tempo, con un tiro debole e telefonato. (69' Douglas Costa 6).

CRISTIANO RONALDO 6,5

Si taglia il codino ma non perde la forza. Sfrutta una dormita della difesa rossonera per il 2-0. E si sacrifica per gli altri, cosa piuttosto inedita.

SARRI 5

Insiste sui soliti noti, che pagano una fisiologica stanchezza. La Juve crolla, prendendo 4 gol in 18 minuti e gettando il primo matchpoint scudetto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Luglio 2020, 05:01

