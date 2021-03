SZCZESNY 6

Dalle sue parti gravitano un paio di palloni pericolosi. Non può nulla sulla rete di Gaich.

DANILO 5

Stranamente in difficoltà, sia a livello difensivo che in fase propositiva. Scuote la testa, non trova le misure.

BONUCCI 5

Qualche sbavatura di troppo. Nel far ripartire la squadra, è spesso lento e prevedibile. In ritardo.

DE LIGT 5,5

I duelli con Gaich sono gladiatori. E, a sorpresa, qualcuno lo perde. Per una volta, appare normale. Approssimativo.

BERNARDESCHI 4

Da esterno alto non ha mai convinto, da esterno basso è un disastro completo. Perde una quantità enormi di palloni. In totale confusione.

KULUSEVSKI 5,5

Qualche buona giocata ma manca di concretezza. Cincischia troppo quando dovrebbe velocizzare la giocata. Rebus di non facile soluzione.

ARTHUR 4

Prova a dare ritmo alla manovra bianconera. Eccessivamente conservativo. Combina la frittatona sul gol di Gaich. Errore capitale (27' st Bentancur 5,5: porta sostanza ma non è sereno, come tutto il resto del gruppo bianconero, intendiamoci).

RABIOT 5

Non si accende e non fa nulla per rapire l'occhio di chi guarda. A volte sembra che voglia, consapevolmente, stare lontano dal vivo del gioco (27' st McKennie 5,5: ci prova, si perde nel marasma generale).

CHIESA 5

Poco servito nel primo tempo. Nella ripresa il copione non cambia e si innervosisce parecchio. Non ha neppure una grande precisione nei lanci. Frenato.

MORATA 4

Si divora due palle gol clamorose. Litiga con il pallone quando c'è da fare la differenza. Involuto. Fac-simile, uscito malaccio, del vero Morata. Pasticcione.

CRISTIANO RONALDO 5

Si costruisce un'occasione in maniera fenomenale. Prova a risolverla da solo ma, questa volta, la fortuna non è dalla sua parte. Ingabbiato.

PIRLO 4

Chiede sempre grande velocità. In realtà, la sua Juventus cammina, anzi zoppica. Neppure i quattro tenori offensivi lo salvano. Arthur lo manda all'inferno.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Marzo 2021, 05:01

