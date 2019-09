SZCZESNY 6

Attento sulla fiondata della piccola peste Joao Felix in apertura. E non solo, soprattutto su Vitolo nel finale. Gelato al 90' dalla zuccata di Herrera.

DANILO 6

Pulito ed efficace, senza tanti fronzoli.

BONUCCI 6,5

Diego Costa è un brutto cliente (in tutti i sensi..), ma il capitano è concentrato. E non sbaglia un pallone. Avvia pure l'azione del raddoppio.

DE LIGT 6

Meno balzanzoso di quello che ricordavamo con la maglia dell'Ajax: cerca di applicarsi al meglio nel credo sarriano.

ALEX SANDRO 6,5

Se la cava niente male sulla corsia mancina e fa pure l'assist per il 2-0 di Matuidi.

KHEDIRA 6,5

Piedi grossi e cervello fino. L'eterno Sami è sempre un diesel affidabile. Non ti lascia mai a piedi (24' st Bentancur 6: consegne rispettate).

PJANIC 6,5

Ricama, ma pure randella bene nella zona nevralgica. Per lunghi tratti padrone del perimetro caldo (42' st Ramsey ng).

MATUIDI 7

Bene negli inserimenti, un pochino frettoloso nelle conclusioni e appoggi. Ma è geniale nei recuperi. Prende l'aeroplanino a metà ripresa e firma il raddoppio di crapa.

CUADRADO 7

Alterna cose buone alle (solite) ingenuità nei primi 45'. Poi trova il gol-capolavoro, ispirato da Higuain in apertura di ripresa.

HIGUAIN 6,5

Pipita ispirato. Assist geniale per l'1-0 di Cuadrado. Prezioso in ogni settore (34' st Dybala ng).

CRISTIANO RONALDO 6,5

Il popolo Colchoneros del Wanda Metropolitano lo fischia a ogni pallone che tocca. Ma il fenomeno tiene in apprensione la Simeone-band. Sfiora il colpo del ko al 94'.

SARRI 6,5

Juve ferrea nei primi 45' poi quasi perfetta nella ripresa. Fino al pari-beffa del 90'. E su palla inattiva...

Giovedì 19 Settembre 2019, 05:01

