SZCZESNY 6

Al centro di feroci critiche, viene confermato tra i pali. Nessun miracolo ma nessuna sbavatura. Ordinaria amministrazione. Più sereno.

DANILO 6,5

Jolly di affidabilità assoluta. Ovunque viene messo, non sfigura mai. Saggio come pochi altri.

BONUCCI 7

Perfetto in ogni intervento. Un paio di lanci deliziosi, da autentico fuoriclasse. Speciale.

DE LIGT 7,5

Dalle sue parti non passa neppure una mosca. Concentrato e coriaceo. Insuperabile (41' st Rugani ng).

ALEX SANDRO 7

Sblocca la partita con un gol non semplice. Gioca con determinazione. Si propone sempre.

CUADRADO 7

Quando la palla finisce tra i suoi piedi, accade sempre qualcosa di buono. L'assist dell'1-0 è suo (37' st Kulusevski ng).

LOCATELLI 7

Fa tutto e con la semplicità disarmante, nonostante sia la sua prima in Champions League. Predestinato.

BENTANCUR 6,5

Finalmente convincente. Bravo nelle chiusure e pure nelle ripartenze. Con al fianco Locatelli si sente meno sotto pressione (22' st McKennie 6: sostanza in mezzo al campo).

RABIOT 6,5

Qualche sgroppata di qualità e molta attenzione quando c'è da difendere. Partecipe al gioco.

DYBALA 6,5

Non incanta ma segna (con un pizzico di fortuna) un gol che l'aiuta a giocare più rilassato. (37' st Ramsey ng).

MORATA 7,5

Sontuoso. Scatti e sponde intelligenti. Gioca per gli altri ma sa anche fare gol (22' st Kean 6: ci mette impegno, segna ma in fuorigioco).

ALLEGRI 7

La sua calma, alla fine, ha fruttato l'agognata prima vittoria stagionale. Fa le scelte giuste, non si fa prendere mai dalla frenesia.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA